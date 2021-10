Op déi zwou Parteien kënnt et jo un, wéi déi nächst Regierung ausgesäit.

E Freideg soll et ëm méi konkret Contenuen an Ziler vun enger neier Koalitioun goen. D'SPD an d'Unioun vun CDU an CSU sinn déi méiglech Koalitiounspartner.

Virum Rendez-Vous hunn elo als éischt déi Gréng signaliséiert, Kompromësser agoen ze wëllen. De Fraktiounschef Anton Hofreiter huet ënnert anerem der ''Rheinischen Post'' gesot, um Sujet Tempolimitt op den däitschen Autobunne misst een net mordicus festhalen. D'FDP wëll d'Vitesse nämlech op kee Fall op 130 Stonnekilometer limitéierten.

Déi Gréng an déi fräi Demokraten hunn och scho Gemeinsamkeeten erausgeschafft: zum Beispill dierft d'Publicitéit fir den Avortement hirer Meenung no net méi strofbar sinn. D'Unioun wëll dee Paragraf am Strofrecht bäibehalen.

De Weekend iwwer an e Méinde ginn d'FDP an déi Gréng awer och alle béid eenzel a Gespréicher mat SPD an CDU.