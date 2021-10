Beim Héichwaasser am Ahrtal sinn 133 Mënschen ëm d'Liewe komm. Déi, déi d'Katastroph iwwerlieft hunn, wäerten net all op hiert al Grondstéck zeréck kënnen.

No dem déidlechen Héichwaasser vu Mëtt Juli, wou am Ahrtal a Rheinland-Pfalz eng sëllegen Haiser zerstéiert gi sinn, ass elo festgestallt ginn, datt 34 Haiser net méi op hirer aler Plaz kënnen opgebaut ginn. "Et gi verhältnesméisseg just wéineg zerstéiert Haiser, déi am Héichwaasserrisikogebitt leien an net méi kënnen op hirem fréiere Grondstéck opgebaut ginn", huet d'Ministerpresidentin Malu Dreyer op der zweeter Zukunftskonferenz fir d'Awunner vum Ahrtal gesot.

D'Struktur- a Geneemegungsdirektioun Nord, déi mat der Héichwaasservirsuerg beoptraagt sinn, huet eng virleefeg Kaart vum nei ausgewisenen Iwwerschwemmungsgebitt virgestallt. "Déi allermeeschten Hausbesëtzer an Hausbesëtzerinne kréie mat dëser Kaart d'Gewëssheet, dat si op der nämmlechter Plaz kënne sanéieren", sot d'Dreyer.

Erste Detailkarte mit vorläufigem Überschwemmungsgebiet liegt vor. Malu #Dreyer: „Menschen im #Ahrtal müssen Gewissheit haben, dass sie an Ort und Stelle sanieren können. Nur wenige Häuser können nicht wieder aufgebaut werden.“ pic.twitter.com/mHVNoNOvzW — Landesregierung Rheinland-Pfalz (@rlpNews) September 30, 2021

"Mir hu mat 34 Betraffene geschwat, déi net méi opbauen dierfen, well hiert Haus am besonnesch gefährtem Gebitt stoung", sou de Günter Kern, dee mam Opbau no den Iwwerschwemmunge beoptraagt ass. Der Landesregierung wier et wichteg gewiescht, virun der Verëffentlechung vun der Kaart mat deene Betraffenen ze schwätzen, fir eng alternativ Bauplaz oder aner Léisungen ze fannen.

Vun e Méindeg u soll an Awunnerversammlungen doriwwer informéiert ginn, wat dat fir déi eenzel Uertschaften heescht. Alle Betraffene géing een déi beschtméiglech Berodung ginn, fir gutt Entscheedungen treffen ze kënnen, huet d'Ministerpresidentin vu Rheinland-Pfalz Malu Dreyer verséchert. Beim Héichwaasser vum 15. Juli sinn am Ahrtal 133 Leit gestuerwen. Och aner Plazen a Rheinland-Pfalz an Nordrhein-Westfalen ware staark betraff.