Iwwert d'Suitte vun den Walen hu mer mam däitsch-franséische grénge Politiker Daniel Cohn Bendit a Politikwëssenschaftler Prof. Claus Leggewie geschwat.

"Däitschland a Frankräich Motor fir déi europäesch Integratioun oder Dominanz-Schreck-Bild?", ënnert där Iwwerschrëft hat den Institut Pierre Werner en Donneschdeg den Owend eng Diskussioun, op där ënnert anerem den däitsche Politikwëssenschaftler Claus Leggewie an de fréieren 68er an Europadeputéierte fir déi däitsch a franséisch Gréng Daniel Cohn Bendit invitéiert waren.

An der Woch no de Bundestagswalen goung et och ëm d’Resultat a wéi et lo an de Koalitiounsverhandlunge bei eisen Nopere virugeet. Allenzwee hunn d’Angela Merkel gelueft als Politikerin, déi e ganz neie Stil abruecht huet: manner pretentiéis a méi mënschlech. Mä si hätt awer dacks just op de leschte Stëppel reagéiert, amplaz iwwerluecht d’Weichen an zentrale Froen, wéi Europa oder och dem Klimawandel, ze stellen, fir déi enorm Erausfuerderungen ze meeschteren, sote si dem Caroline Mart no der Konferenz. Do bräicht et awer elo eng fundamental aner Approche, fir Politik ze maachen.

Es ist eben genau der Gedanke, dass wir als Politiker und Politikerinnen und als Gesellschaft "commun purpose" haben, dass wir eine gemeinsame Zielsetzung haben, die sich nicht mehr an Lagergrenzen stört. Ob es geschieht, weiß ich nicht. Die Politiker, die jetzt verhandeln, haben eine ganz andere Verantwortung als vor 30, 40 Jahren, als Koalitionen geschmiedet worden sind. Sie müssen handeln im Interesse der künftigen Generationen und wenn sie das nicht verstehen, dann wird es nicht funktionieren, esou de däitsche Politikwëssenschaftler Claus Leggewie.

Am Walkampf war dovun jo awer nach net vill ze spieren, do ass mat ale Klischee vu rouder Gefor, grénger Verbuets-, oder gieler Fräiheetspartei operéiert ginn. Jo dat stëmmt, hätt der CDU awer guer net genotzt, seet de Cohn Bendit, fir deen net just déi - a sengen Ae falsch Kandidatin - Schold um manner gudden Ofschneide vu senger Partei ass, mä och dass net genuch verstane gouf, wéi d'Bierger sech fillen.

Man ist jetzt 2 Jahre eingesperrt gewesen – ich übertreibe ein bisschen- und jetzt will man sich gehen lassen und die Grünen argumentieren mit Recht: nein wir haben keine Zeit uns gehen zu lassen und das muss man verstehen und da muss man sehen, wie man damit Politik macht, erkläert den Daniel Cohn Bendit

An dat geet just iwwer Kompromësser fannen, e gemeinsaamt Zil mat engem klore Narrativ, esou wéi och e virsiichtegen Optimismus ze hunn. Esou klappt et och mat Parteien, déi géigesätzlech Positioune vertrieden.

Herr Lindner ist kein Dummer, er ist ein machtbewusster Mensch. Herr Linder weiß, dass die Stunde geschlagen hat und von daher ich sagte ja, es muss ein politisches Wunder geschehen. Und warum soll das nicht auch Herrn Lindern erreichen?, seet de Politikwëssenschaftler

A wéi kann een d'Scholdebrems a keng Steierhausse mat Mia-Investissementer ënnert een Hutt kréien?

Dann macht man wie in Deutschland immer einen Sonderfond, der nicht im Haushalt ist. Dann haben sie die Schuldenbremse eingehalten und wir haben einen Sonderfond. Das hat Deutschland zum Beispiel mit dem Fond deutscher Einheit gemacht und einen Fond will auch die FDP machen, für die Renten. Alles nicht so schwer, seet de Cohn Bendit.

Dass déi Liberal an déi Gréng ënnert sech mat Sondéierungen ugefaangen hunn, wier schlau an am Zeeche vu Verännerungen. Et wieren déi Jonk gewiescht, déi eng Ampel-Koalitioun vun de Gewënner wéilten hunn, haaptsächlech hate si jo fir FDP a Gréng gestëmmt. Dës Koalitioun géif fir de Wiessel stoen, ma d'Stëmme vun den eelere Leit ginn dann den Ausschlag.

Auch ältere Menschen haben Kinder und Enkel und wenn die darüber nachdenken, müssen die ihren Kindern sagen, "Ja, das mit dem Klima haben wir leider verbockt und wir müssen jetzt auch noch ein bisschen auf unsere Rente achten". Das kann sich niemand mehr erlauben. Es kann passieren, da haben sie völlig Recht, der Realist würde immer sagen, das klappt sowieso nicht. Aber wenn wir von der Voraussetzung ausgehen "Das klappt sowieso nicht", dann können wir uns alle begraben lassen, esou de Professer fir Politikwëssenschaften.

De Politiker an de Politolog sinn engagéiert Realisten, och wann ee wéisst, wat gemaach gi muss, kann een dat just, wa genuch anerer et och wëllen.

Wissen sie, wir leben in einer Demokratie und leider kann man sich eine Mehrheit nicht backen, gëtt de grénge Politiker ze bedenken. Man kann sie auch nicht bei Amazon bestellen und über Nacht dann geliefert kriegen, sondern jetzt ist die Situation so und dann muss man das Beste daraus machen. Und das wird ungenügend sein und da wird es eine Bewegung geben, und im Machen der neuen Regierung muss man das dann verschärfen, aber sie können nicht. Das andere ist eine Dikatur.