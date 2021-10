Déi brittesch Arméi soll vun e Méinden u fir d'Beliwwerung vun den Tankstellen agesat ginn.

200 Zaldoten sollen ënnert anerem als Chauffer hëllefen, Bensin op d'Tankstellen ze liwweren.

Dat huet déi brittesch Regierung e Freideg den Owend annoncéiert, betount awer, dass et op nationalem Niveau kee Manktem u Bensin gëtt. De Chaos wier haaptsächlech, well d'Leit Hamsterkeef maachen.

Zanter leschter Woch hate sech viru britteschen Tankstelle jo laang Schlaange forméiert. Grond fir de Chaos si Liwwer-Schwieregkeeten, dem Land feelen nämlech Schätzunge no ronn 100.000 Camionschauffer.

Nom Brexit an no der Pandemie ass d'Zuel vun Aarbechter aus dem europäeschen Ausland virun allem an der Logistikbranche staark zeréckgaangen.

Och an der Fleesch-Industrie kéint et an nächster Zäit zu Enkpäss kommen.