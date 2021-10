D'Medezinner haten net schlecht gestaunt, wéi si dës metalle Géigestänn bei enger Röntgen entdeckt haten.

De Mann gouf mat staarkem Bauchwéi an d'Spidol zu Klaipeda ageliwwert. Bei enger Röntgen koum eraus, dass hien eng Abberzuel Metallstécker am Bauch hat. Verschiddener vun hinne ware bis zu 10 Zentimeter laang. De Patient huet den Dokteren doropshin erzielt, dass hien ugefaangen hätt, Metall ze consomméieren, wéi hien opgehalen hat mat Drénken.

3 Stonne laang huet d'Operatioun gedauert. Schlussendlech ass et den Dokteren awer gelongen, d'Neel an d'Schrauwen aus dem Mo vum Patient erauszehuelen. E bis ewell eemolegen Agrëff an der Karriär vum Chef-Chirurg Algirdas Slepavicius. "Sou eppes hunn ech nach ni erlieft", sot hien de lokale Medien. De Patient huet d'OP gutt iwwerstanen.