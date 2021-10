Fraerechtsaktivistinnen aus dem ganze Land protestéiere mat Bléck op eng méiglech Entscheedung vum Ieweschte Geriichtshaff.

Ronn 200 Organisatiounen hu sech zesummegedoen, fir a méi wéi 600 Stied ze demonstréieren. Wéi et vun den Organisateure vun de Protestmärsch heescht, gi sech eng 250.000 Participanten erwaart. Déi gréissten Demo soll zu Washington virum Ieweschte Geriichtshaff sinn.

Déi US-amerikanesch Regierung geet iwwerdeems juristesch géint dat neit strengt Ofdreiwungsgesetz am Bundesstaat Texas vir. Dat ëmstriddent Gesetz géing eng "Menace fir de Rechtsstaat" duerstellen, huet de Vertrieder vum Justizministère Brian Netter gewarnt.

Dat strengsten Ofdreiwungsgesetz an den USA ass ufanks September a Kraaft getrueden a verbitt et de Fraen ofzedreiwen, soubal en Häerzschlag vum Fötus festgestallt gouf. Dat ass ongeféier no der 6. Schwangerschaftswoch de Fall, wa vill Frae mol nach net wëssen, dass se e Kand erwaarden. Esouguer am Fall vun enger Vergewaltegung oder Inzest gesäit d'Gesetz keng Ausnam vir.

Fir gréisser Diskussiounen huet donieft och gesuergt, dass net déi texanesch Autoritéiten déi nei Reegelungen duerchsetze sollen, mä privat Leit. D'Bierger ginn encouragéiert, déijéineg unzeschwäerzen, déi verdächtegt ginn, Frae bei onrechtméissegen Ofdreiwunge gehollef ze hunn. Nieft Klinicken oder hire Mataarbechter kéint dat och Familljememberen oder beispillsweis en Taxischauffer betreffen, deen eng Fra an d'Spidol bréngt.

D'US-Regierung vum Joe Biden kritiséiert dëst Gesetz a bezeechent et als verfassungswiddreg. De President huet annoncéiert, " déi ganz Muecht vun der Bundesregierung" anzesetzen, fir géint dat ëmstriddent Gesetz virzegoen.

Déi héchste Riichter wäerte sech viraussiichtlech nees e Méindeg mat dëser Thematik befaassen. 1973 gouf d'Recht op eng Ofdreiwung gesetzlech verankert. Ofdreiwungsgéigner hoffen elo, dass dëst Urteel gekippt gëtt. Sollt den Ieweschte Geriichtshaff d'Urteel aus dem Joer 1973 ophiewen, kéinte vereenzelt Bundesstaaten d'Ofdreiwunge verbidden. Dowéinst fuerderen d'Organisateure vun de Protestmärsch, dass den US-Kongress d'Recht op Ofdreiwung um Niveau vun alle Bundesstaate gesetzlech festleet.