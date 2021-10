De franséische Geschäftsmann ass e Sonndeg am Krees vu senger Famill un enger laanger Kriibserkrankung gestuerwen.

De Bernard Tapie gouf de 26. Januar 1943 zu Paräis gebuer. De franséische Geschäftsmann war ënnert anerem Besëtzer vum Futtballveräin Olympique Marseille, dat vun 1986 bis 1994. Vun 1990 bis 1993 war den Tapie ee vun den Haapt-Besëtzer vun Adidas.

Weider war de Bernard Tapie och an der Politik aktiv, dat souwuel op nationalem Plang wéi och am Europäesche Parlament.

Nom 5. Ligatitel mam Olympique Marseille huet den Tapie och Negativschlagzeile geschriwwen, dat well Korruptioun am Raum stoung. Den Titel gouf dunn oferkannt an de Bernard Tapie ass zu 8 Méint Prisong verurteelt ginn.