Dat geet aus dem Rapport vun enger onofhängeger Enquêtëkommissioun ervir, deen en Dënschdeg virgestallt gëtt.

Wéi et vun der onofhängeger Enquêtëkommissioun Ciase heescht, hätten et an der kathoulescher Kierch a Frankräich zanter de 50 Joren tëscht 2.900 an 3.200 pedophil Paschtéier oder aner pedophil Kierchemembere ginn. Dat huet de Leeder vun der Enquête, de Jean-Marc Sauvé, der Noriichtenagence AFP gesot. En Dënschdeg soll en entspriechende Rapport verëffentlecht ginn.

Dëst wier allerdéngs just eng "minimal Schätzung", huet de Sauvé betount. Dës Zuele baséiere sech op Archivmaterial vun der Kierch, Justiz, Police, Press an Zeienaussoen.

De Rapport vun der Enquêtëkommissioun ass 2.500 Säite laang. 2 an en halleft Joer hunn d'Recherchë gedauert. Ciase schléit an hirem Rapport och Moossname vir, wéi esou Doten an Zukunft kënne verhënnert ginn.

2018 gouf déi onofhängeg Enquêtëkommissioun vun der kathoulescher Kierch a Frankräich beoptraagt, e Rapport ze schreiwen, als Reaktioun op de Mëssbrauchsskandal an hirer Kierch.