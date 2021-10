Dat Ganzt ass op Ministesch-Niveau a Lëtzebuerg stellt zesumme mat Südkorea déi zwee Vize-Presidenten. Presidéiert gëtt de Conseil vun den USA.

E steet ënnert dem Slogan: "zesummen eng gréng an inklusiv Zukunft bauen, ronderëm gemeinsam Valeuren".

Den Accent läit deemno bei de Gespréicher effektiv um Klimawandel an der Energie-Transitioun. Dofir soll och eng gemeinsam Deklaratioun an deem Sënn ënnerschriwwe ginn, mat enger gemeinsamer Vue an Engagementer fir dat nächst Jorzéngt.