Dës Woch gëtt bekannt, wenn dëst Joer en Nobelpräis an den eenzele Kategorien wäert kréien.

En Dënschdeg dann ass et un deem an der Physik, e Mëttwoch un der Chimie, en Donneschdeg an der Literatur, an e Freideg gëtt bekannt, wien de Friddensnobelpräis wäert kréien.

Als Favorit ënnert den 329 Kandidaten, dorënner 95 Organisatiounen, gëllt do an de Wettbüroe bis ewell d’Weltgesondheetsorganisatioun WHO an d’Vaccinsinitiativ Covax.