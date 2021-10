Vun dësem Méindeg u sollen eng 200 Zaldoten hëllefen nees Bensin op d'Pompelen ze liwweren.

Hannergrond vun der Kris sinn e Manktem u Camionschaufferen duerch de Brexit an d'Coronakris, awer och Hamsterkeef vun de Leit.

Déi brittesch Regierung wëll elo och auslännesch Camionschauffere mat Visae lackelen.

Och an der Fleesch-Industrie kéint et an nächster Zäit zu Enkpäss kommen.