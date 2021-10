Duerch de Vulkan Cumbre Vieja wieren iwwer 900 Gebaier zerstéiert ginn. Et geet drëm, d'Infrastrukturen an d'Waasserversuergung nees opzebauen.

Awer och ëm Hëllef fir den Tourismus an d'Landwirtschaft.

De Vulkan wier och nees méi aktiv, e späizt nach ëmmer Lava an et koum och nees zu Äerdbiewen an der Ëmgéigend