Vu ronn 17.600 Tonne Plastik dreiwen 3.760 Tonnen op der Surface, ronn 2.800 Tonne verschwannen um Fong vum Mier, de Rescht gëtt op de Plagen ugeschwemmt.

Griichesch Fuerscher hunn duerch eng nei Etüd erausfonnt, wéi vill Plastik all Joer am Mëttelmier ukënnt a wéi vill dovun do bleift. Ronn 15% vum Plastiksoffall verschwënnt um Fong vum Mier an ass esou gutt wéi net ze gesinn. De Gros vum Dreck läit allerdéngs virun eisen Aen.

Eleng op der Surface vum Mëttelmier dreiwen enger aktueller Etüd no 3.760 Tonne Plastik. Dat wier eng "schockéierend Mass", schreiwen d'Wëssenschaftler aus dem griicheschen Zenter fir Mieresfuerschung iwwert hir Resultater. Virun allem wier dat schlëmm, well ee gudden Deel vum Offall um Fong vum Mier verschwënnt.

D'Mëttelmier wier e richtegen Hotspot fir Plastikdreck, well vill Leit un de Küste liewen. Dobäi komme Facteure wéi den Tourismus, d'Fëscherei oder d'Schëfffaart.

Weltwäit schwammen Estimatiounen no méi wéi 250.000 Tonne Plastiksoffall an den Ozeanen. Ma well déi verschidden Offäll anescht am Mier verdeelt ginn, gëtt et eng gewëssen Onsécherheet bei dësen Etüden. D'Etüd aus Griicheland analyséiert awer och dës Facteuren. Heiduerch konnt ee verschidde Regiounen ausmaachen, an deene besonnesch vill Plastik am Mier lant.