Laang war Neiséiland eent vun deene weltwäit eenzege Länner, wou et keng oder just wéineg Coronainfektioune gouf.

Streng Arees- a Quarantänbestëmmungen haten dat méiglech gemaach. Mee elo récken d'Inselen an der südlecher Hemisphär eng éischte Kéier vun hirer "Null-Covid-Strategie" of.

D'Premierministesch Jacinda Ardern sot e Méindeg, déi héich ustiechend Delta-Variant vum Coronavirus wier ee "Wendepunkt" gewiescht. Zu Auckland hätt sech de Virus och mat engem strenge Lockdown an de vergaangene Wochen net ausradéiere gelooss. "Souguer mat de laangfristege Beschränkungen, déi mir haten, hu mir d'Null offensichtlech net erreecht", sou d'Premierministesch.

D'Regierung géing elo d'Moossnamen zu Auckland manner streng maachen, och wann d'Coronafäll net ganz verschwonne wieren. Vun e Mëttwoch un dierfe sech an der Zwou-Milliounen-Awunner-Stad zum Beispill nees bis zu zéng Mënsche Baussen treffen. Trotzdeem géing een net komplett mat der aler Strategie ophalen.

Scho Mëtt August gouf an Neiséiland ee landeswäite Lockdown agefouert, fir d'Ausbreedung vun der Delta-Variant ze verhënneren. No dräi Woche goufen d'Mesuren am Rescht vum Land méi labber a just nach zu Auckland bäibehalen.

Neiséiland ass zanter dem Ufank vun der Pandemie gréisstendeels vum Rescht vun der Welt ofgeschnidden a gëllt wéinst sengem Handling vun der Coronakris als Virbild. An dem Land mat ronn 5 Milliounen Awunner si bis ewell just 27 Mënsche mam oder um Coronavirus gestuerwen.