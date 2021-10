D'Britte wëlle bis Mëtt vum nächste Joerzéngt all hir Energieproduktioun op erneierbar Sourcen ëmbauen.

Dëst huet de Boris Johnson am Virfeld vum UN-Klimasommet annoncéiert, deen hien am November wäert presidéieren.

Groussbritannien hat sech schonn engagéiert, andeem ee festgesat huet, datt keng Autoe mat Verbrennungsmotore méi bis 2040 solle verkaf ginn. Donieft huet sech d'Land och schonn als ee vun de grousse Produzente vu Wandenergie weltwäit positionéiert, aktuell produzéiert een 43 Prozent vun der Elektricitéit déi am Land genotzt ginn, iwwer erneierbar Quellen.

Zu 100 Prozent op gréng Energie ëmzeklammen, hätt awer och den Avantage, datt d'Bierger op der Insel net méi ofhängeg vu Liwwerungen aus dem Ausland wier. D'Konsumente wieren an deem Ament nach just ofhängeg vun der eegener brittescher Produktioun. Domadder kéint een dann och d'Energiepräisser erofsetzen.

Weider wëll een awer op der Insel och op Atomzentrale setzen an déi vereelzt Reakteren ersetzen. Kritik gëtt et dowéinst vu Greenpeace, well gefaart gëtt, datt d'Investissementer an d'Nuklearzentralen dozou féieren, datt manner an erneierbar Energien investéiert gëtt.