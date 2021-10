Am Norde vun Däitschland gouf de Sonndegowend een Asylant an engem Flüchtlingsheem erschoss. Géint d'Beamte gëtt elo ermëttelt.

Bei engem Asaz an engem Flüchtlingsheem an Harsefeld (Niedersachsen) hu Policebeamten en Asylant erschoss. Si wieren am spéide Sonndegowend op ee Mann aus dem Sudan getraff, deen ee Messer bei sech hat, sou de Parquet de Méindeg. "Am Laf vum Asaz huet de 40 Joer ale Mann d'Beamte mat engem Messer ugegraff. Do hu si hir Waffe gezunn an eng Rei Schëss ofginn", sou de Parquet an der Matdeelung.

Engem Spriecher no wieren d'Polizisten de Sonndeg scho virun dem Virfall zwee mol an d'Heem geruff ginn, well de Mann anscheinend aner Leit menacéiert hat. D'Police hätt probéiert, de Mann an d'Psychiatrie aweisen ze loossen, mee dat gouf vun engem Geriicht ofgeleent. Géint 23.30 Auer wieren d'Beamten dunn nees geruff ginn, well de Mann aner Heembewunner mat engem Messer menacéiert hätt.

De blesséierten Asylant ass an der Klinick gestuerwen. Géint déi bedeelegt Beamten huet de Parquet antëscht Ermëttlunge wéinst Doudschlag ageleet. D'Policeinspektioun Cuxhaven ass mat den Ermëttlunge beoptraagt ginn. Et bleift elo ze klären, op d'Beamten an Noutwier gehandelt hunn.