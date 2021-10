Am Dezember, ee Joer no der déidlecher Amokfaart, soll d'Foussgängerzon zu Tréier zousätzlech ofgeséchert ginn.

Tréier huet als éischt Stad a Rheinland-Pfalz mat der Ëmsetzung vun engem Sécherheetskonzept géint Amok- an Terrorfaarten ugefaangen. De Méindeg hunn d'Bauaarbechte virum Doum ugefaangen, am Dezember sollen déi éischt Héichsécherheetspottoe stoen.

Bis 2024 sollen op 40 Plazen an der Stad Pottoen, massiv verankert Bänken, Héichbeeter oder Sëtzsténg stoen. Duerch déi Barrièrë soll verhënnert ginn, datt Gefierer op enger laanger, riichter Streck mat vill Vitess fuere kënnen. D'Pottoe solle Gefierer vun 12 Tonne bei 80 Stonnekilometer stoppe kënnen.

In der #Liebfrauenstraße haben die Arbeiten zum Bau der ersten Polleranlage des urbanen Sicherheitskonzepts begonnen. Die Anlage mit Hochsicherheitspollern wird die Zufahrt zum #Domfreihof regeln. Bis 2024 soll die Zufahrt zur Fußgängerzone komplett gesichert werden. #trier pic.twitter.com/QuQksTgzuE — stadt_trier (@Stadt_Trier) October 4, 2021

Den 1. Dezember 2020 war zu Tréier ee Mann mat engem SUV duerch Foussgängerzon zu Tréier gerannt an huet dobäi fënnef Mënschen ëmbruecht. Ënnert den Affer war och een néng Wochen ale Bëbee a säi Papp. Aktuell leeft virun engem Geriicht zu Tréier de Mordprozess géint de Verdächtegen.

De Wolfram Leibe, Oberbürgermeister vun der Stad Tréier, sot, et géing elo dorëm goen, "séier ee Potto no deem aneren ze setzen." Affer an Aenzeie vun der Amokfaart géingen ëmmer nees soen, wéi wichteg et hinne wier, sech an der Stad nees sécher ze fillen.

Nieft Tréier sollen och nach d'Stied Mainz a Bad Dürkheim a Rheinland-Pfalz mat engem änleche Sécherheetskonzept geséchert ginn.