All 7. Jonken a Jugendlechen am Alter tëscht 10 an 19 Joer leit der Unicef no ënnert enger diagnostizéierter psychescher Stéierung.

Dat geet aus dem Rapport iwwert d’Situatioun vun de Kanner an der Welt ervir, deen dëst Joer de Fokus eng éischte Kéier op déi mental Gesondheet geluecht huet. Zu de psychesche Stéierungen gehéieren ënnert anerem Angschtzoustänn, Depressiounen oder Verhalensopfällegkeeten. D’Corona-Pandemie hätt d'Situatioun kloer verschlëmmert, schreift d’Kannerhëllefswierk vun der UNO, dat sech och beklot, dass d’Offer un Hëllef, an de néidege Gelder fir Behandlungen dacks géif feelen. Wéi schlëmm d’Situatioun mëttlerweil wier, weisen d’Zuelen, dass Suicide déi 4.-heefegst Doudesursaach an der Alterskategorie tëscht 15 an 19 Joer wier, no Verkéiersaccidenter, Tuberkulos a Gewalt-Doten. Weltwäit gesinn hëlt sech all 11 Minutten e Jonken d’Liewen, e Fakt deen net ze acceptéieren wier, schreift d’Unicef.