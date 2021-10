Dat ass den tragesche Bilan no engem uergen Accident e Méindeg géint 17.50 Auer um Nürburgring.

Bei enger sougenannter "Touristenfahrt" op der Nordschleife, ass en Auto an eng Depanneuse gerannt, déi am gaange war d'Streck no engem virrechenten Accident ze botzen, well hei e Gefier Betribsflëssegkeet (Ueleg, Kill- oder Bremsflëssegkeet) verluer hat.

Eng 10 Automobilisten hu mussen auswäichen oder hunn d'Kontroll iwwert hire Won verluer, well se op där verschmierter Strooss gerutscht sinn. Een Automobilist hat d'Situatioun mat der Depanneuse net richteg oder ze spéit erkannt, an ass hannen an d'Depanneuse gerannt. Fir de Chauffer vun deem Auto sollt all Hëllef ze spéit kommen. Hien ass nach op der Plaz gestuerwen. Säi Gefier war a Brand geroden, konnt awer geläscht ginn.

Zwou schwéier blesséiert Persounen, grad ewéi 5 Liichtblesséierter koumen an d'Spidol.

Fir déi genee Ëmstänn vum Accident z'iwwerpréiwen, gouf en Expert op d'Plaz geruff.