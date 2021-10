An der Provënz Daikundi soll et der Organisatioun no zu aussergeriichtlechen Hiriichtunge komm sinn.

Déi radikalislamesch Taliban hunn engem Rapport vun der Mënscherechtsorganisatioun Amnesty International no duerch d'Ëmbrénge vun 13 Membere vun der Hasara-Minoritéit e Krichsverbrieche begaangen. An der afghanescher Provënz Daikundi wären néng Persoune vun de Sécherheetsautoritéite vun der ofgesater afghanescher Regierung ouni Geriichtsprozess vun Taliban-Kämpfer higeriicht ginn, obwuel si sech erginn hunn, dat huet Amnesty en Dënschdeg erkläert. Zwou weider Persoune wäre bei engem Fluchtversuch ëmbruecht ginn. Zwee Ziviliste si bei den Ausernanersetzungen ëmkomm. Amnesty no sinn déi aussergeriichtlech Hiriichtunge vun den 13 Persounen als Krichsverbriechen anzestufen. D'Mënscherechtsorganisatioun huet an hirem Rapport Fotoen a Videoe vun den Doudegen ënnersicht, déi nom Virfall gemaach gi waren.