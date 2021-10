En Dënschdeg sinn déi Gréng an d'Unioun fir Sondéierungsgespréicher beienee komm, fir Méiglechkeete fir eng Regierungskoalitioun ze beschwätzen.

An de Gespréicher, déi den Ofschloss vun den éischte bilaterale Gespréichsronnen tëscht de Parteie bilden, sinn déi Gréng an d'CDU jeeweils mat engem zéng Mann staarke Verhandlungsteam dobäi, fir d'CSU si fënnef Leit vertrueden.

Déi zoustänneg Ekippe vun CDU, CSU an déi Gréng si fir 11 Auer um "Euref-Campus" zu Berlin zesumme komm. Eng Plaz, déi net ouni Grond gewielt gouf. Am "Europäeschen Energieforum" schaffen a fuerschen eng 5.000 Leit fir Entreprisen an de Beräicher Energie, Mobilitéit an Nohaltegkeet.

Am Virfeld vun de Gespréicher hu Membere vun deene Grénge sech awer irritéiert géigeniwwer der Unioun gewisen, dat well Detailer aus de Gespréicher mat der FDP un d'Ëffentlechkeet gerode waren.