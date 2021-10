Ronn dräi Méint nom déidlechen Héichwaasser gëtt et zu Ahrweiler ëmmer nach méi wéi genuch ze dinn.

Stroossen ouni Mënschen, Haiser ouni Fënsteren a Brécken, déi keng méi sinn. Aus ganzen Dierfer sinn a manner wéi 12 Stonne Geeschterstied ginn.

Knapp dräi Méint nom Joerhonnerthéichwaasser ass d'Liewe ronderëm den däitsche Floss Ahr nach wäit dovunner ewech, nees normal ze sinn. Dobäi wier een an dëser kuerzer Zäit scho ganz wäit komm, erzielt eis e lokale Mataarbechter a fräiwëllege Pompjee.

"Wir hatten direkt nach der Nacht hier kein fliessend Wasser, kein Strom, kein Internet, keine Kommunikationsmöglichkeiten, auẞer normalen Funkgeräten. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo man sich ganz normal wieder über das Telefon unterhalten kann."

D'Solidaritéit ënnert de Leit, mee och vun der ganzer Welt ass grouss. 40.000 Leit sinn zanter der Flut heihinner hëllefe komm. Mëttlerweil géingen a kéinten déi meescht awer just nach weekends kommen. Wat och normal wier an awer wiere si op Hëllef vun ausserhalb ugewisen. An déi gëllt et, wa se do sinn, ze verfleegen.

Eng Aufgab, där sech d'Amicale vun den Ettelbrécker Pompjeeë fir ee Weekend wollt unhuelen. Ee gudde Mount laang hu si gesammelt. Iwwer 15 Tonnen Iessen, Gedrénks a soss noutwennegt Material goufen déi lescht 3 Wochen an der Däichhal ënnergestallt, ier et 200 Kilometer Richtung Ahrtal gaangen ass.

Dat meescht dovunner si Spende vu lokale Betriber a vu Privatpersounen. Et ass am Endeffekt esou vill zesummekomm, dass ëm déi 3.500 Moolzechten an engem Weekend konnten erausgoen. E Risenerfolleg, fir dee sech déi ganz Aarbecht gelount huet, erzielt eis ee Member aus der Amicale, de Roland Dewans.

"Stonne brauchs de guer net méi ze rechnen. Et ass einfach eng Saach, du mëss et gär a bass motivéiert."

Trotz héijer Enveloppe nach net vill zu Pepinster geschitt

Vum 1. Oktober u friesse sech d'Baggeren duerch dat futtist Mauerwierk vun enger Stad, hei vir an den Ardennen, déi eng Kéier mat Liewe gefëllt war. Iwwer 40 Haiser wäerten eleng bannent de nächste Woche verschwannen. Déi, wou iwwerhaapt keng Stabilitéit méi garantéiert ass.

1,2 Milliarden Euro huet déi federal Regierung zu Bréissel fir de Schued an der Wallonie budgetiséiert. En Deel dovu wäert dann och zu Pepinster ukommen.

