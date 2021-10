D'Fëscherei mat Dynamit, d'Verschmotzung vun de Mierer, awer virun allem de Klimawandel sinn enger Etüd no Schold um massive Stierwe vun de Korallen.

Vun 2009 bis 2018 wiere 14 Prozent vun de weltwäite Koralleriffer ofgestuerwen. Dat huet déi gréissten Analys zu de Korallebestänn erginn, déi vum Global Coral Reef Monitoring Netzwierk en Dënschdeg virgestallt gouf.

Besonnesch staark vum Massestierwe betraff wieren deemno d'Korallen a Südasien an am Pazifik, ronderëm déi arabesch Hallefinsel, souwéi d'Koralle virun der Küst vun Australien. De Wëssenschaftler no wier de Klimawandel "déi gréisste Menace fir d'Riffer vun der Welt".

D'Weltmierer absorbéieren dem Rapport no méi wéi 90 Prozent vun der iwwerschësseger Hëtzt, déi duerch Zäregasemissiounen ausgeléist ginn. Hei duerch géife laang unhalend Hëtztwellen entstoen, déi vill Korallenaarten iwwerfuerderen. 1998 hat eng eenzeg Korallebleech aacht Prozent vum weltwäite Bestand ausradéiert.

Koralleriffer bedecken nëmmen 0,2 Prozent vum Fong vum Mier, sinn awer Liewensraum fir op d'mannst ee Véierel vun de Mieresdéieren a -planzen. Donieft dénge Korallen als Proteinliwweranten an als Schutz viru Stierm a Küstenerosiounen. Ausserdeem hänke sëllegen Aarbechtsplazen am Tourismus vun hinnen of. De Rapport beziffert de vollekswirtschaftleche Wäert vun de Koralleriffer op ronn 2,7 Billiounen Dollar pro Joer, dovu 36 Milliarden Dollar am Tourismusberäich.

Den UN-Ëmweltprogramm appelléiert, datt een dat ännere muss. Zanter dem virindustriellen Zäitalter huet sech d'Äerd ëm 1,1 Grad erwiermt. De Weltklimarot IPCC rechent domat, datt d'Äerd sech bis zum Schluss vun dësem Joerzéngt ëm 1,5 Grad erwiermt wäert hunn. Dat géing bedeiten, datt 70 bis 90 Prozent vun de Koralle weltwäit verschwanne géifen. Bei enger Äerderwiermung ëm zwee Grad kéint der IPCC no grad emol ee Prozent vun de Korallen iwwerliewen.