De de parteiinternen Diskussioune wëllen déi Liberal an déi Gréng kucken, wéi ee Wee si an de Koalitiounsgespréicher wëlle goen.

Nodeems souwuel d'FDP an déi Gréng an de leschten Deeg eenzel Gespréicher mat der SPD a mat der Union gefouert hunn, wëllen déi zwou Parteien déi Gespréicher elo den Dënschdeg an de Mëttwoch Partei-intern evaluéieren an da kucken, wéi et weider geet.

Dat sot de Co-President vun de Grénge Robert Habeck de Mëttwoch no bilaterale Gespréicher mat der Union. No där Reunioun soten d'Cheffe vu CDU a CSU, den Armin Laschet an de Markus Söder, si wiere motivéiert fir eng Jamaika-Koalitioun, ma dat missten elo FDP a Grüne decidéieren.

An de Gespréicher wiere Géigesätz däitlech ginn, ma déi kéint een iwwerwannen, sou den Armin Laschet. De Markus Söder sot, bei der Klimapolitik wier ee sech am beschten eens ginn, bei aneren Themen, wéi zum Beispill Migratioun, géing et nach Gespréichsbedarf ginn. Och d'Co-Cheffin vun de Gréngen Annalena Baerbock sot, gesellschaftspolitesch géing een am wäitsten ausernee leien.

Ëmfro: Laschet soll zerécktrieden, Scholz soll Kanzler ginn



Parallel zu de Sondéierungsgespréicher goufen nei Ëmfro-Resultater publizéiert, an do fält de CDU-Chef Armin Laschet weider an der Wielergonscht. Hien ass elo just nach de 17-beleifsten ënnert den däitsche Spëtzepolitiker. A senger eegener Partei ass hien elo op déi siwent Plaz erofgefall.

Ronn 80 Prozent vun de Befrote géingen dem Armin Laschet ee Récktrëtt vum CDU-Virsëtz uroden, bei den CDU-Wieler sinn et 70 Prozent. Just all 10. Persoun géing hie gären als Kanzler gesinn. D'Angela Merkel ass nach ëmmer déi beléiftste Politikerin an Däitschland, op der 2. Plaz ass elo den SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, virum CSU-Chef Markus Söder.

D'Iddi vun enger Jamaika-Koalitioun tëscht CDU, FDP an deene Grénge gëtt andeems ëmmer méi onbeléift. Dräi vu véier Walberechtegten si géint des Konstellatioun. De 52 Prozent vun de Befrote wëllen den Olaf Scholz vun der SPD als Kanzler.