Dëse Weekend hunn zu Pepinster bei Verviers hei vir an der Belsch d'Demolitiounsaarbechten ugefaangen.

Déi belsch Autoritéiten hu fir de Neiopbau vun der ganzer Regioun eng Enveloppe vun 1,2 Milliarden Euro virgesinn. An der Uertschaft ware bei de schwéiere Reeschaueren am Juli 45 Persounen ëm d'Liewe komm.

Vum 1. Oktober u friesse sech d'Baggeren duerch dat futtist Mauerwierk vun enger Stad, hei vir an den Ardennen, déi eng Kéier mat Liewe gefëllt war. Iwwer 40 Haiser wäerten eleng bannent de nächste Woche verschwannen. Déi, wou iwwerhaapt keng Stabilitéit méi garantéiert ass. D'Vesdre, de Floss, deen duerch Pepinster zitt, huet brutal Erënnerungen hannerlooss a ganz vill Liewen zerstéiert. Villes dovun ass elo net mat Geld ze bezuelen, scho guer net vun Assurancen.

Et ass bal wéi wann d'Iwwerschwemmunge gëschter gewiescht wieren a net schonn am Juli. Et ass net vill geschitt zanterhier. Jiddefalls näischt, wat ee géif gesinn. Iergendwéi ass de Schock nach net eriwwer.

1,2 Milliarden Euro huet déi federal Regierung zu Bréissel fir de Schued an der Wallonie budgetiséiert. En Deel dovu wäert dann och zu Pepinster ukommen. Mä Neiufank ass, den Ament jiddefalls, nach e ganz abstrakte Begrëff am Chaos an der Regioun.

Hëllef nom Héichwaasser: Ettelbrécker Pompjeeë paken zu Ahrweiler mat un

D'Solidaritéit ënnert de Leit, mee och vun der ganzer Welt ass grouss. 40.000 Leit sinn zanter der Flut heihinner hëllefe komm. Mëttlerweil géingen a kéinten déi meescht awer just nach weekends kommen. Wat och normal wier an awer wiere si op Hëllef vun ausserhalb ugewisen. An déi gëllt et, wa se do sinn, ze verfleegen.

Eng Aufgab, där sech d'Amicale vun den Ettelbrécker Pompjeeë fir ee Weekend wollt unhuelen. Ee gudde Mount laang hu si gesammelt. Iwwer 15 Tonnen Iessen, Gedrénks a soss noutwennegt Material goufen déi lescht 3 Wochen an der Däichhal ënnergestallt, ier et 200 Kilometer Richtung Ahrtal gaangen ass.

