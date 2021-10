Et gëtt nei Erkenntnisser iwwert d'Ursaach vun der Ueleg-Pescht am Pazifik virun der Küst vu Kalifornien.

Deemno ginn d'Autoritéiten dervun aus, dass iergendeppes eng grouss Pipeline um Mieresbuedem matgeschleeft huet. Op iwwert engem Kilometer wier d'Rouer ëm méi wéi 30 Meter verréckelt ginn.

Dobäi ass en 30 Zentimeter breede Rass entstanen, duerch deen de Pëtrol an d'Mier fléisst. Warscheinlech, heescht et, war et en Anker vun engem Schëff, deen dat ganzt soll matgerappt hunn.

Bis ewell wiere gutt 600.000 Liter Schwéier-Ueleg an d'Waasser gelaf a verseuchen d'Küst vun Huntington Bay. An där Regioun gouf den Noutstand ausgeruff.