No de Präisser an der Medezin an an der Physik huet déi schweedesch Akademie fir Wëssenschaften e Mëttwoch de Moien den Nobelpräis an der Chimie verginn.

D'Woch vun der Presentatioun vun de Nobel-Preiser geet virun: e Mëttwoch gouf zu Stockholm annoncéiert, datt sech de Chimie-Nobelpräis 2 Molekular-Fuerscher deele fir d'Entwécklung vun neie Katalyse-Methoden. De Präis geet un den däitsche Fuerscher Benjamin List, zesumme mam US-Wëssenschaftler David MacMillan. D'Fuerscher gi geéiert wéinst der Entwécklung vun der asymmetrescher Organo-Katalyse, enger komplett neier Method also, fir zum Beispill an der Recherche fir Medikamenter chemesch Reaktioune méi séier z'erkennen. De Präis ass mat knapp enger Millioun Euro dotéiert a gëtt dëst Joer fir d'120. Kéier decernéiert. En Donneschdeg gëtt de Literaturnobelpräis proklaméiert, e Freideg ass et dee fir d'Friddensbeméiungen, deen un eng Associatioun oder eenzel Persoun geet. D'Präisser ginn den 10. Dezember iwwerreecht.