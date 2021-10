D'FDP an déi Gréng féieren elo Sondéierungsgespréicher mat der SPD fir d'Forméiere vun enger Regierung an Däitschland.

D'FDP an déi Gréng féieren elo Sondéierungsgespréicher mat der SPD fir d'Forméiere vun enger Regierung an Däitschland. D'FDP hätt dës Propositioun vun de Gréngen ugeholl, sou den FDP-Chef Christian Lindner virun der Press. D’Gespréicher sollen en Donneschdeg schonn ufänken. Eng Jamaika-Koalitioun wier awer net vum Dësch, huet de Lindner ënnerstrach, fir seng Liberal Partei géing et am meeschten inhaltlech Schnëttmenge mat der Unioun ginn.

Déi Gréng an Däitschland wiere fir eng Ampel-Koalitioun mat der SPD an der FDP, dat soten d'Annalena Baerbock an de Robert Habeck scho virun der Press, nodeems si d'Sondéierungsgespréicher parteiintern evaluéiert haten.