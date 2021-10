De William Ribeiro vu São Paulo RS huet d'Futtballwelt mat enger brutaler Attack op den Arbitter Rodrigo Crivellaro schockéiert.

Wärend engem Match tëscht dem Ribeiro senger Ekipp an Esporte Club Guarani huet de Futtballer mat voller Kraaft mam Fouss an de Kapp vum Arbitter gerannt, dat nodeems dësen eng Aktioun ofgepaff hat. D'Affer war vu sech an huet misse mat der Ambulanz an d'Spidol bruecht ginn. De Rodrigo Crivellaro huet iwwer Nuecht missen an der Klinik bleiwen, ass mëttlerweil awer nees doheem.

Den Täter war nach um Futtballterrain vun der Militärpolice festgeholl ginn a sëtzt an Untersuchungshaft. De Vinicius Lourenço de Assunção, de Chef vun der Police vu Venâncio Aires, huet der brasilianescher Noriichtenagence UOL matgedeelt, datt de Ribeiro wéinst versichtem Mord ugeklot gëtt.

Dat Ganzt ass geschitt um Dag, wou een den 113. Gebuertsdag vu São Paulo RS gefeiert huet. De President vu São Paulo RS, den Deivid Goulart Pereira, huet sech betraff gewisen a gesot, datt den 113. Anniversaire zu enger vun den trauregsten Episode vun der Veräinsgeschicht gi wier.

De Vertrag mam William Ribeiro gouf och direkt opgeléist.