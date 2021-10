Fir d'éischte Kéier zanter véier Joer hunn d'USA nees d'Zuele vun hiren Atomsprengkäpp publizéiert.

Wéi den Ausseministère zu Washington en Dënschdeg matgedeelt huet, hat d'US-Militär Enn September 2020 iwwer 3.750 asazbereet Atomsprengkäpp. Ënnert dem Ex-US-President Donald Trump war d'Zuel vun den Atomsprengkäpp zur Geheimsaach erkläert ginn.

"D'USA verëffentlechen nei Informatiounen iwwert den Atomwaffenarsenal, fir déi am September 2017 publizéiert Daten ze aktualiséieren", sou d'Erklärung vum US-Ausseministère. Deemno gouf et Enn September 2020 55 Atomsprengkäpp manner wéi ee Joer virdrun an 72 manner wéi Enn September 2017.

Déi nei Zuele si wäit ewech vun deene vum Héichpunkt am Kale Krich mat Russland 1967. Deemools haten d'USA iwwer 31.255 Atomsprengkäpp. Zu de vum Ministère genannten Zuele kommen allerdéngs ronn 2.000 ausgemustert Atomsprengkäpp, déi zeréckgebaut solle ginn.

D'Regierung vum aktuellen US-President Joe Biden beméit sech, fir Gespréicher iwwert d'Rüstungskontroll mat Russland ze relancéieren. Transparenz bei de staatlechen Atomwaffebestänn wär "wichteg fir d'Netweiderverbreedung an d'Ofrüstungsbeméiungen", sou nach den US-Ausseministère.

Kuerz nom Start vum Biden senger Amtszäit hat den US-President den New START-Kontrakt ënnerschriwwen, dee soss de 5. Februar ofgelaf wär. Washington a Moskau verflichte sech am Ofkommes dozou, d'Zuel vun den Atomsprengkäpp jeeweils op 1.550 ze reduzéieren.