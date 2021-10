Eng genee Afferzuel ass nach net bekannt. Medieberichter no wier de presuméierten Täter antëscht gestoppt ginn.

Eng Rei Leit sinn de Mëttwoch de Moien (Lokalzäit) an der Timberview High School an der texanescher Stad Arlington bei enger Schéisserei blesséiert ginn. An engem Message un d'Elteren huet de Schouldistrikt vun enger "aktiver Schéisserei" geschwat. D'Schüler an d'Léierpersonal hätte sech an de Klassesäll an an de Büroe verbarrikadéiert.

De presuméierten Täter konnt sech no der Dot mat engem Auto duerch d'Bascht maachen. An engem Tweet huet den Arlington Police Department gesot, si géingen eng methodesch Sich duerchféieren an enk mat anere Policebüroen zesummeschaffen.

"E Schüler ass an eng Ausernanersetzung geroden an huet eng Waff gezunn", sot e Policevertrieder no der Schéisserei. Duerno wieren "zwee oder dräi Schëss" gefall. D'Police huet antëscht eng Foto vun deem 18 Joer ale Verdächtege publizéiert a gewarnt, hie wier "bewaffent a geféierlech."

Et gëtt vu véier Blesséierte geschwat, dräi Leit wieren an d'Spidol bruecht ginn. Eng offiziell Zuel vun den Affer gouf bis ewell awer nach net publizéiert.