An Éisträich kënnt de Kanzler Sebastian Kurz wéinst enger neier Korruptiounsaffär ënner Drock.

De Parquet fir Wirtschaftskriminalitéit zu Wien huet Ermëttlunge géint de konservativen ÖVP-Regierungschef an d'Weeër geleet. Nieft dem Kurz ginn et nach eng Rei aner Leit, déi der Verontreiung, Bestiechlechkeet a Bestiechung verdächtegt ginn, sou de Parquet de Mëttwoch.

An deem Zesummenhang gouf et dann och schonn eng Rei Perquisitiounen: D'Kanzleramt, de Finanzministère an d'Zentral vun der Regierungspartei sinn duerchsicht ginn.

Konkret geet et ëm Fäll, an deene Medieberichter zu Gonschte vum Kanzler Kurz solle kaf gi sinn. Steierlech Gelder aus dem Finanzministère solle fir "parteipolitesch motivéiert an deels manipuléiert Ëmfroen" genotzt gi sinn, déi da vu verschiddenen éisträichesche Medien iwwerholl gi wieren. Am Géigenzuch soll de Ministère an de Publikatioune lukrativ Reklamme geschalt hunn. D'Faite ginn dem Parquet no op mannst op d'Joren 2016 bis 2018 zeréck.