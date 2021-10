Am Süde vum Pakistan sinn de leschten Informatiounen no, ronn 20 Mënschen an engem Äerdbiewen ëm d'Liewe komm.

D'Biewen hat eng Stäerkt vu 5,7 op der Richterskala an huet vill Leit am Schlof iwwerrascht. D'Zuel vun den Doudegen riskéiert nach ze klammen.