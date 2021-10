Franséisch Sécherheetsbeamten schikanéieren, engem neie Rapport vun Human Rights Watch no, quasi all Dag Migranten an der Hafestad Calais.

Mënsche wieren all Dag mat Schikanen an Demütegungen ausgesat, an dat wier ënner kengen Ëmstänn ze rechtfäerdegen, sou d'Cheffin vu Human Rights Watch a Frankräich Benedicte Jeannerod. 5 Joer nodeems de grousse Flüchtlingscamp zu Calais opgeléist gouf, hale sech den Ament nach ronn 1.000 Migranten a Migrantinnen zu Calais op.