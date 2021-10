D'Kannerschutzveräiner e-Efance a La Voix de l'enfant haten ugefrot, d'Pornosäiten spären ze loossen, well den Accès fir Mannerjäreger ze einfach wier.

Den 8. Oktober decidéiert e Paräisser Geriicht iwwer d'Demanden d'Säite Pornhub, YouPorn, Xvideos a Co. a Frankräich endgülteg spären ze loossen.

D'Kannerschutzfederatiounen haten den 28. Juli Demanden géint sechs Internet-Provider agereecht, an deene si dës opgefuerdert hunn, déi néideg Mesuren z'ergräifen, fir den Zougang zu néng pornografesche Sitten ze spären. Den Accès fir Mannerjäreger wier ze einfach, obwuel d'Säiten dem Gesetz no net fir Persounen ënnert 18 Joer zougänglech dierfte sinn.

Et geet also ëm de System, deen den Alter vum Internetbenotzer iwwerpréift. Dacks ass dat op de Plattformen einfach eng Këscht, déi ugekräizt muss ginn, fir d'Volljäregkeet ze confirméieren. Donieft warne Wëssenschaftler scho méi laang virun den negativen Auswierkunge vu Pornografie op d'Entwécklung vun der Sexualitéit vu Mannerjäreger.

D'Plainten an d'Petitioune riichte sech net direkt un d'Entreprisë selwer, well d'Proprietäre vu pornografesche Säiten esou gutt wéi net ze fanne sinn an dacks an engem Steierparadäis etabléiert sinn. Well d'Internet-Bedreiwer virum Gesetz awer fir d'Matwierkung bei der Verhënnerung vu Pornografie am Internet obligéiert sinn, muss sech d'Justiz hei géint si riichten. Falls d'Geriicht d'Spär vun de Säiten accordéiert, hu sech déi meeschte Bedreiwer schonn dofir ausgeschwat, dëst ëmzesetzen.

De Kampf géint den Zougang vu Mannerjäregen zu Pornografie gouf vum Emmanuel Macron Enn 2019 fir den 30. Joresdag vun der Internationaler Konventioun iwwer Kannerrechter als Prioritär agefouert an an de leschten Méint acceleréiert.

Ufank 2020 hunn d'Bedreiwer sech verflicht, fir d'Expositioun vun Mannerjäregen ze verhënneren. Den 30. Juli gouf mam Gesetz iwwer haislech Gewalt déi einfach Opfuerderung un den Notzer, säin Alter unzeginn, fir op pornografesch Sitten zouzegräifen, ongülteg gemaach. Well den Arrêté nach net publizéiert gouf, hunn d'Federatiounen e-Enfance an La Voix de l'enfant decidéiert, een anere Wee anzeschloen, fir d'Resultater méi séier duerchzekréien.