D’Oppositiounsparteien hunn dann och den Dag selwer geschloss de Récktrëtt vum Kanzler gefuerdert.

E Mëttwoch huet de Wirtschafts- a Korruptiounsparquet an Éisträich eng groussugeluechte Razzia ënnert anerem am Bundeskanzleramt beim Sebastian Kurz duerchgefouert. Den éisträichesche Kanzler steet wéinst Verontreiung, Bestiechung a Bestiechlechkeet ënner Verdacht. D'Oppositioun verlaangt elo de Récktrëtt vum konservative Regierungschef. Eng Korrespondenz vu Wien vum Pol Edinger.

Razzia am Büro vum Kanzler Kurz - Rep. Pol Edinger

E Mëttwoch de Moien huet den éisträicheschen Wirtschafts- a Korruptiounsstaatsparquet Perquisitiounen am Bundeskanzleramt, der ÖVP-Zentral an dem Finanzministère duerchgefouert. Am ganze geet rieds vun 10 Verdächtegen, dorënner och den amtéierende Bundeskanzler Sebastian Kurz. Hie kritt Verontreiung, Bestiechlechkeet a Bestiechung reprochéiert.

An de Joren 2016 bis 2018 solle vum Finanzministère, an deemno mat Steiergelder, deels manipuléiert Ëmfroe bei der gréisster éisträichescher Dageszeitung „Österreich“ bezuelt gi sinn, déi de Sebastian Kurz ënnerstëtze sollt. Deemools war hien um Punkt Chef vu senger konservativer ÖVP ze ginn. Der iwwer 100 Säite staarker Begrënnung fir d'Razzien, sinn eng sëllege privat Chatnooriichte bäigefléckt, déi de Verdacht ënnermauere sollen. Esou wier beispillsweis déi deemoleg Familljeministesch vum Sebastian Kurz iwwerriet ginn, bei de Manipulatioune matzemaachen. An engem anere Fall gouf eng Meenungsfuerscherin bezuelt, fir publizéiert Ëmfroen zu senge Gonschten z'interpretéieren.

De Fall ass aus verschiddene Grënn héich brisant. Net nëmme ginn héichrangeg Politiker a Medie verdächtegt, mat Steiergelder bestach, respektiv Bestiechungen entgéint geholl ze hunn. Ënnert de Verdächtege sinn och Leit, déi an der Vergaangenheet schonn an der sougenannter Ibiza-Enquêtëkommissioun massiv belaascht gi waren. Och den aktuelle Bundeskanzler Sebastian Kurz steet an dëser Enquête nach ëmmer ënner Verdacht Falschaussoe gemaach ze hunn. Experten si sech eens, dass den d'Reproche vun e Mëttwoch nach däitlech méi schwéier weien.

D’Oppositiounsparteien hunn e Mëttwoch nach geschloss de Récktrëtt vum Kanzler gefuerdert. De Sebastian Kurz huet sech an den Neiegkeeten Zeit im Bild 2 um ORF schockéiert gewisen an d’Uschëllegungen als konstruéiert bezeechent, fir hien ze belaaschten. De Koalitiounspartner, déi Gréng, plädéiere mam Argument, eng beschlossfäeg Regierung oprecht ze erhalen, d'Zesummenaarbecht mat der ÖVP weiderzeféieren. Den Ament mol nach.