Bei enger Perquisitioun zu Rio de Janeiro huet déi brasilianesch Police eng grouss Sammlung vun Nazi-Uniformen an diversen Devotionalien entdeckt.

D'Police huet de Mëttwoch matgedeelt, si wieren deem 58 Joer ale Mann op d'Spuer komm, well hie vun enger Famill Mëssbrauch vun hirem 12 Joer ale Jong virgehäit krut. D'Police huet sech d'Autorisatioun fir eng Perquisitioun an ee Mandat d'Arrêt ageholl an huet de Mann festgeholl.

An der Wunneng vum Mann hunn d'Ermëttler d'Nazi-Sammlung mat Uniformen, Medailen, Dokumenter, Fändelen a souguer eng Memberskaart vun enger Nazi-Partei mat der Foto vum Mann fonnt. D'Fotoen, déi d'Police no der Perquisitioun publizéiert huet, weisen honnerte Géigestänn, dorënner eng ganz Rei Portraiten a Büste vum Adolf Hitler.

Nieft Dolche goufen och 9 Schosswaffen, dorënner ee Maschinnegewier an der Wunneng fonnt. Well d'Ermëttler och Fotoe vu Mannerjärege fonnt hunn, gouf dee Verdächtege wéinst illegalem, Waffebesëtz, Rassismus a Pedophilie ugeklot.