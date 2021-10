Wat sinn d'Erausfuerderungen, deenen d'Mataarbechter an d'Volontairë bei hirer humanitärer Aarbecht ausgesat sinn? A wat huet sech iwwert d'Jore verännert?

50 Joer Médecins sans frontières

D'Organisatioun Médecins sans frontières feiert dëst Joer 50. Gebuertsdag. Aus dësem Ulass ass de President vun der Organisatioun, de Christos Christou, zu Besuch am Land.

Am Dezember sinn et 50 Joer hier, zanter datt Médecins sans frontieres vun Dokteren a Journaliste gegrënnt gouf. Hannergrond war deemools eng Refugiéskris an en Äerdbiewen. Haut schéngt d'Welt sech net allze vill verännert ze hunn. Nach ëmmer si Millioune Mënschen op der Flucht a rezent war e schwéiert Äerdbiewen op Haiti. Trotzdeem steet d'Organisatioun neien Erausfuerderunge géigeniwwer.

"Eng dovunner ass de Fait, datt eis humanitär Hëllef op ville Plaze kriminaliséiert gëtt - penaliséiert gëtt. Mir gi verfollegt, well mir anere Leit hëllefen. A mir probéiere sécherzestëllen, dass eis Leit a Sécherheet sinn." Dat sot de Christos Christou.

Méi schwéier ass d'Aarbecht awer och zanter den Attentater vum 11. September ginn. Den Terrorismus an de Kampf géint dëse war bemol a bestëmmte Géigende Sujet, an ass et nach ëmmer.

"Mir gi beschëllegt Terroristen ze hëllefen. Dat wat mer ëmmer maache konnte mat eise Prinzippie vu Parteilosegkeet, Neutralitéit, Onofhängegkeet an den internationalen humanitäre Gesetzer, déi eis erlaabt hunn dat ze maachen, dovunner ginn mer lo ofgehale wéinst deenen Accusatiounen."

An Zukunft wäert déi humanitär Aarbecht nach méi a méiglecherweis och an neie Gebidder néideg ginn. Nämlech déi di de Klimawandel als éischt ze spiere kréien.

"Mir gesi wéi de Klimawandel d’Gesondheet vun de Leit kéint affektéiert. A wa sech Leit menacéiert fille wéinst hirer Gesondheet, oder well se keen Accès méi op Iessen hunn, da gi se fort. Dat ass e Phenomeen, dee mer net ignoréiere sollten", esou de President vun der Organisatioun.

E weidere Phenomeen, deen een net ignoréiere sollt, deem een awer misst genau esou séier entgéint steieren ass de Kampf géint d'Pandemie weltwäit.



"Mir gesinn elo d’Impfungen an Europa an an anere räiche Länner wou iwwer eng drëtt Dose geschwat gëtt. Mir hu schonn ugefaangen déi méi jonk Populatioun ze impfen. Mä an aneren Deeler vun der Welt hu mer ëmmer nach net zwee Prozent geimpft. Dat ass e Fait. An mir kënnen deem net mat dëser Charity-Approch entgéintwierken."



Als Weltbierger misst ee méi maache fir déi aner Säit op der Welt, déi ëmmer vernoléissegt gëtt, ënnersträicht de Christos Christou. Dofir missten d'Bierger hier Autoritéiten an d'Direktioun drécken, Verantwortung ze iwwerhuelen. An dat och zu Lëtzebuerg.