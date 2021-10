Zanter e puer Woche muss ee vill Gedold mat bréngen, wann een tanke geet.

Esou munch Pompelstatioun huet keng Drëps méi am Tank. Weder Bensin nach Diesel ass ze kréien a wa mol geliwwert gëtt, da steet direkt een Autocorso hanner dem Tankwon, deen d’Tankstell am nu eidel mécht. De Grond ass allerdéngs keng Energiekris, och net ee Krich oder Sträit mat der Opec. Vill méi kann de Brennes net geliwwert ginn, et feelt u Camionschaufferen. Déi eng soen de Brexit ass Schold, well doduerch d’Awanderungspolitik vum Vereente Kinnekräich geännert huet, an esou vill Chauffere keng gülteg Pabeiere méi kritt hunn. Dobäi kommen déi sëllege Stauen a Paperassen, déi zu méi Waardezäiten op de Grenze féieren. A méi waarden, heescht an deem Secteur manner Fräizäit

Déi aner ginn der Pandemie d’Schold, well d’Reprise net unzitt oder ze vill, an dobäi duerch Social Distancing eng jett Examen fir Camionsführerschäiner net konnten absolvéiert ginn.

D’Politik seet, et géing einfach nëmmen un der staarker Demande leien. Well d’Medien esou vill iwwer de Problem beriichten, géingen d’Leit och méi kafen. E bëssche wéi beim Toilettëpabeier am Ufank vum éischte Lockdown.

D’Wourecht ass wuel eng Mëschung vun allem, well de Brexit suergt effektiv fir vill Stau, Zäitverloscht an och nei Bestëmmungen. De Logistik-Knuet, deen duerch d’Pandemie entstanen ass, huet sech nach net ganz geléist a muss ofgeschaaft ginn.

D’Wuerzel vum Problem läit an der Logistik an dem Manktem u Camionneuren. An och hei um Festland ass dee Problem net vun der Hand ze weisen, well et och hei keen Nowuess gëtt an engem Beruff mat onattraktiven Aarbechtszäiten an net grad deem beschten Ruff.