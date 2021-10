Wéi et däitsche Medien no heescht, hätt de Laschet an engem Stream vun enger Fraktiounssëtzung e Récktrëtt an d'Spill bruecht.

Wéi de Fokus mellt, hätt den CDU-Kanzlerkandidat seng Bereetschaft fir e Récktrëtt vu sengem Posten ugedeit. Den Armin Laschet soll och eng personell Neiopstellung vun der Parteispëtzt bis an d'Gremien ugekënnegt hunn. "Wann et mat anere Persoune géif, gären", sou de Laschet nach an der Sëtzung.