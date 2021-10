Observateuren traue der populistescher ANO-Beweegung zou, stäerkste Kraaft bei de Parlamentswalen ze ginn, trotz dem aktuelle "Pandora Papers"-Skandal.

En ass duerch d'Revelatiounen vun de "Pandora Papers" ugeschloen, nawell hofft den ëmstriddene Premier Andrej Babis bei der Parlamentswal an Tschechien um Freideg a Samschdeg op en neits erëm gewielt ze ginn. De Milliardär soll, den Informatiounen vum Journalisteconsoritum ICIJ no, iwwert eng Bréifboitefirma 20029 anonym a Schlass fir 15 Milliounen Euro a Frankräich kaf ginn. Observateuren traue senger populistescher ANO-Beweegung nawell zou, stäerkste Kraaft bei de Walen ze ginn. D'Walbüroe maachen um Freideg de Mëtteg um 14 Auer op an Tschechien an d'Leit kënne bis e Samschdeg de Mëtteg um 14 Auer wiele goen. Mat éischte Resultater ass e Samschdeg den Owend ze rechnen.