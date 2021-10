Hie wëll zwar nach ëmmer zrécktrieden ma déi aner Parteien an Éisträich wëllen um Freideg iwwer Alternativen zu enger Kurz-Regierung diskutéieren.

E Mëttwoch gouf et Razzien am Kanzleramt vum Sebastian Kurz an an der ÖVP-Zentral. De Sebastian Kurz kritt vum Parquet reprochéiert sech mat manipuléierte Sondagen a bezuelte Reportagen de Wee an d'Kanzleramt kaf ze hunn. Den Ament hunn déi Gréng d'Koalitioun mat de Konservativen nach net kënnegt. Si wëllen awer um Freideg mat den anere Parteien iwwer Weeër aus der Regierungskris beroden.