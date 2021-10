Duerch d'Stierm, déi mat Vitesse vu bis zu 100 Stonnekilometer blosen, si sëllegen Accidenter geschitt, bei deenen am Ganze sechs Mënschen ëmkomm sinn.

Bei ongewéinlech staarke Sandstierm am Südoste vu Brasilien sinn an de leschte Wochen op d'mannst sechs Persounen ëm d'Liewe komm. D'Affer wieren am Bundesstaat Sao Paulo vun ëmgefallene Beem a Mauere getraff ginn oder sinn an aneren Accidenter a Relatioun mat de Stierm gestuerwen.

Zanter Enn September hu Sandstierm mat Wandvitesse vu bis zu 100 Stonnekilometer eng Rei Stied an de Bundesstaate Sao Paulo a Minas Gerais mat dichte bronge Wolleke bedeckt.

D'Intensitéit vun de Stierm an dësem Joer wier aussergewéinlech. Dat sot e brasilianesche Meteorolog. D'Sandstierm wieren d'Resultat vun enger laanger Dréchent, héijen Temperaturen an enger niddreger Loftfiichtegkeet. D'Stierm, déi dacks a Wüsteregiounen optrieden, kënnen deemno eng Héicht vun dausende Meter an ee Radius vun 160 Kilometer erreechen an e puer Stonnen daueren.

Brasilien erlieft den Ament eng vun den extreemsten Dréchenten zanter 91 Joer. Als Suite dovu klammen d'Stroumkäschten, well de Waasserstand a ville Kraaftwierker am Westen a Süde vum Land därmoossen niddreg ass.