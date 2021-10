Wéi et vum Chef vun der Police heescht, wären dräi Persounen identifizéiert a suspendéiert ginn.

No Medieberichter an enger doropshi lancéiert Enquête huet Kroatien gewaltsam illegal Zréckweisunge vu Flüchtlingen u senger Grenz zouginn. Bei de Persounen op de Videoopnamen, déi déi sougenannt Pushbacks dokumentéiere sollen, géing et sech ëm Membere vun der Spezialpolice handelen, sou de Chef vun der Police Nikola Milina e Freideg zu Zagreb. Dräi Beamte wären identifizéiert a suspendéiert ginn.

Dës Woch haten de Spiegel, den ARD-Magazin "Monitor" an aner europäesch Medie Recherchë verëffentlecht, aus deenen ervirgeet, datt virun allem a Kroatien a Griicheland Sécherheetsbeamte Mënschen deels mat Gewalt iwwert d'Grenzen zréckdrécken. A Videoe gesäit een, wéi maskéiert Persoune mat Matraquen op d'Leit aschloen a se aus dem Land verjoen.

"Eisen Interessi ass et, datt dëse Fall komplett opgekläert gëtt", sou de kroatesche Policechef. De kroatesche Regierungschef hat en Donneschdeg eng Enquête an Optrag ginn, nodeems Bréissel Ermëttlunge gefuerdert hat.

Griichenland huet d'Uschëllegunge kategoresch zeréckgewisen an huet eréischt e Freideg agelenkt. "All Reproche" géing duerch déi griichesch Justiz ënnersicht ginn, sou de Migratiounsminister Notis Mitarachi e Freideg beim Conseil vun den EU-Inneministeren zu Lëtzebuerg.

Kroatien a Griicheland leien op der Balkan-Route, déi vu Migranten op der Flucht viru Krich an Aarmut aus dem Noen Osten, Asien an Afrika a Richtung Westeuropa genotzt gëtt.