D'Stëmmen, déi de Récktrëtt vum éisträichesche Kanzler Sebastian Kurz fuerderen, ginn ëmmer méi haart.

De Staatschef Van der Bellen huet en Donneschdeg ëffentlech vun enger seriöer Regierungskris geschwat an huet un d'Politik appelléiert, fir d'éischt un d'Wuel vum Land ze denken an hir Parteiinteressen no hannen ze stellen. De Sebastian Kurz huet d'Virwërf op en Neits zeréck gewisen an erkläert, dass hien alles géif maachen, fir dës Affär esou séier wéi méiglech opzeklären. Gläichzäiteg huet hie betount, dass seng Regierung weider kéint an och weider wéilt regéieren.

Déi Gréng hunn allerdéngs schonn erkläert, dass ee wéinst de schlëmme Korruptiounsreproche géint de Sebastian Kurz mat där aktueller Koalitioun net wéilt viru fueren. De grénge Vizekanzler Kogler huet sech dann och scho mat Vertrieder vun deenen anere Parteie gesinn, fir iwwert déi aktuell Situatioun ze schwätzen.

Eng Solutioun ze fannen dierft awer net einfach ginn. Well fir eng Majoritéit am Parlament zesummen ze kréien, bräichten déi Gréng net nëmmen d'Stëmme vun der sozialdemokratescher SPÖ an de liberalen Neos, ma och déi vun der rietser FPÖ. Neiwale géint dee bis ewell populäre Kanzler wëllen d'Parteien awer net. En Dënschdeg wëll d'Oppositioun e Mësstrauensvott am Parlament géint de Kurz abréngen.