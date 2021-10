Am amerikaneschen Texas geet et viru mam Hin an Hir iwwert d'Gesetz fir och no der 6. Woch nach legal kënnen ofzedreiwen.

Nodeems am September e méi strengt an immens ëmstriddent Gesetz a Kraaft getrueden ass, gouf dëst virun zwee Deeg vun engem Geriicht zu New Orleans provisoresch annuléiert, well et géint dat an der Verfassung verankert Recht op Ofdreiwung géif verstoussen. An dëst Urteel ass elo vun engem méi héije Geriicht op en Neits gekippt ginn.