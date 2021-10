D'Zuel vu Leit mat Depressiounen a Panikattacken ass am éischte Joer vun der Corona-Pandemie weltwäit ëm méi wéi ee Véierel an d'Luucht gaangen.

Dat geet aus enger Etüd ervir, déi elo an der Fachzäitschrëft „The Lancet“ publizéiert gouf. D'Etüd geet dovun aus, dass lescht Joer ronn 52 Millioune Leit méi eng depressiv Stéierung haten, wéi dat ouni Pandemie de Fall gewiescht wier. D'Zuel vun de Leit mat Angschtzoustänn wier eng 76 Millioune méi héich, wéi lescht Joer. Ausserdeem weist d'Etüd, dass déi Länner, déi am schlëmmste vun der Pandemie getraff waren, och mat där gréisster psychescher Belaaschtung konfrontéiert waren. An dës géif deemno mat den ville Covid-Fäll, de reduzéierter Beweegungsfräiheet an de ville Fäll vun Depressiounen an Angschtzoustänn zesummenhänken.