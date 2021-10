An där Fro dierft sech och kee vu baussen amëschen, esou de Xi, als Allusioun op d'Ënnerstëtzung vun den USA fir Taiwan.

Déi Ausso kënnt am Kader vum 110. Joresdag vun der chinesescher Revolutioun dëse Samschdeg.

China hat e Freideg nach gewarnt, d'Relatioune mat den USA kéinten zolidd leiden, wann dës Taiwan weider dobäi ënnerstëtzen, militäresch opzerëschten. Zanter e puer Méint trainéieren eng 20 US-Zaldoten am Taiwan Zaldote vun Arméi a Marinn. An de leschte Joren hunn d'USA och ëmmer méi Waffen un Taiwan verkaaft. Ausserdeem fueren US-Krichsschëffer am Kader vu militäreschen Übungen ëmmer erëm duerch d'Strooss vun Taiwan, wat China natierlech rose mécht.

Peking gesäit Taiwan, dat sech 1949 vu China ofgespléckt hat, nämlech als Stéck vun der Republik, mat zur Nout och mat militärescher Gewalt erëm misst mat China vereent ginn.