An engem Message heescht et, e Selbstmordattentäter hätt an der schiitescher Moschee eng West mat Sprengstoff gezünt.

Den IS hat schonn an der Vergaangenheet schiitesch Ziler an Afghanistan attackéiert. Den IS an déi radikalislamesch Taliban, déi d'Land aktuell dominéieren, sinn zanter Jore verfeint.

Eng US-Delegatioun wëll sech iwwerdeems dëse Weekend mat héichrangege Vertrieder vun den Taliban aus Afghanistan zu Doha am Katar treffen. Mat dëse Gespréicher wéilt een d'Taliban net unerkennen oder legitiméieren, esou e Porte-Parole vum amerikaneschen Ausseministère. Et wär éischter d'Suite vu pragmatesche Gespréicher, fir wichteg Froen ze klären, wéi zum Beispill, dass US-Bierger, aner auslännesch Bierger an Afghanen sécher aus dem Land ausreese kënnen.