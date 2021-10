Déi 2 nach Ministere vun der CDU verzichten domadder op hir Mandater am Bundestag a wëllen domadder zu engem Generatiounswiessel bei der Partei bäidroen.

An Däitschland verzichten d'Verdeedegungsministesch Annegret Kramp Karrenbauer an de Wirtschaftsminister Peter Altmaier, allebéid aus der CDU, op hier Mandater am Bundestag.

Mat deem Schratt wëllen déi Politiker aus dem Saarland zu engem Generatiounswiessel an der Fraktioun bäidroen.

Dat sote si am spéide Samschdeg Nomëtten op enger Pressekonferenz op där och de saarlännesche Ministerpresident Tobias Hans war.

Genee esou misst sech d'CDU och elo op Bundesniveau verhalen huet hie gefuerdert.

Och do wier e Generatiounswiessel an eng nei inhaltlech Ausriichtung néideg.